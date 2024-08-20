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«Амкал» обыграл «Велес» в матче 1/128 финала Кубка России

«Амкал» обыграл «Велес» в матче 1/128 финала Кубка России
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Завершился матч 1/128 финала Фонбет Кубка России, в котором встречались медиаклуб «Амкал» и московский «Велес». Игра проходила на стадионе «Авангард» в Домодедове. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Амкала».

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
20 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Велес
Москва
Окончен
0 : 2
Амкал
0:1 Маврин – 31'     0:2 Костюков – 56'    

На 31-й минуте счёт во встрече открыл атакующий полузащитник «Амкала» Василий Маврин. На 56-й минуте преимущество гостей укрепил нападающий Степан Костюков.

Благодаря этой победе «Амкал» прошёл в следующий этап Кубка России. На стадии 1/256 финала медийный клуб разгромил «Коломну» со счётом 8:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», в Суперфинале минувшего сезона обыгравший «Балтику» со счётом 2:1.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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