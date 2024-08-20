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Результаты матчей второго раунда Пути регионов Кубка России 20 августа

Результаты матчей второго раунда Пути регионов Кубка России 20 августа
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Сегодня, 20 августа, прошли пять матчей второго раунда Пути регионов Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты матчей Пути регионов Кубка России 20 августа:

«Уралец-ТС» — «Амкар-Пермь» — 1:1 (4:5 пен.);
«Биолог-Новокубанск» — «Машук-КМВ» — 0:2;
«Спартак-Нальчик» — «Динамо Ставрополь» — 0:1;
«Строитель» — «Форте» — 2:5.

Напомним, с 13 по 15 августа прошли вторые матчи группового этапа Пути РПЛ. По результатам этих встреч в группе A лидирует «Спартак» с двумя победами (6), в группе B — «Локомотив» с двумя победами (6), в группе C — «Краснодар» с двумя победами (6), в группе D — «Зенит» с двумя победами (6).

Второй раунд Пути регионов Кубка России завершится 22 августа, в четверг, матчем «Химик» – «БроукБойз», который начнется в 19:30.

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