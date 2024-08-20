Угальде: у нас отличная связь с Барко, мы ищем друг друга на поле

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал о взаимодействии на поле с атакующим полузащитником Эсекьелем Барко, перешедшим в стан красно-белых нынешним летом.

«У нас отличная связь с Барко в том числе из-за того, что мы оба говорим на одном языке. На поле и за его пределами мы общаемся на испанском. Мы ищем друг друга внутри поля. Это хорошо как для него, так и для меня, и в конечном итоге это хорошо для всей команды.

Я не могу ответить на вопрос, какая связка лучше: Барко и я или Глушенков и Вендел. Мы просто наслаждаемся футболом. Стараемся сделать всё, что в наших силах для «Спартака», – приводит слова Угальде Metaratings.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Барко сыграл пять матчей во всех соревнованиях, в которых забил два гола и сделал три ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме Манфред Угальде высказался о работе с бывшим главным тренером «Спартака» Абаскалем

Самые титулованные футбольные клубы России: