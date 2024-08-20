Стала известна сумма отступных в контракте молодого таланта «Локо» Батракова — источник

Сумма отступных в контракте 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова составляет € 20 млн. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Ранее появилась информация, что отступные за игрока составляют 640 млн рублей.

«Ребята что-то перепутали — я говорил, что 640 млн рублей за Глушенкова — это тоже не три копейки, но мы учимся, и в контракте Батракова предусмотрена куда более серьёзная сумма выкупа», — приводит слова председателя совета директоров «Локомотива» Нагорных Карпов.

Батраков в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.