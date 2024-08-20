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Алексей Миранчук оценил свой опыт в «Аталанте»

Алексей Миранчук оценил свой опыт в «Аталанте»
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук оценил своё пребывание в итальянской «Аталанте».

— Каким ты запомнишь время в «Аталанте», что ты извлёк из этого опыта и что из этого покажешь здесь?
— Это был прекрасный, лучший опыт. Он останется в моей памяти на всю жизнь. Главное, что я извлёк, — ментальность. В конце концов, всё, что имеет значение для футболиста, — трофеи и вклад на поле. Погоня за трофеями, игра в плей-офф, в кубках, борьба до самого конца — то, что я хочу показать, — сказал Миранчук на пресс-конференции.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 результативных передач). Ранее Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».

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