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«Атланта» показала фото Миранчука с первой тренировки

«Атланта» показала фото Миранчука с первой тренировки
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Пресс-служба «Атланты Юнайтед» поделилась фотографиями с первой тренировки российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука в новой команде.

«ОН ЗДЕСЬ», — написано в официальном аккаунте «Атланты Юнайтед» в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Аккаунт ФК «Атланта Юнайтед» в соцсети Х (ранее Twitter)

Фото: Аккаунт ФК «Атланта Юнайтед» в соцсети Х (ранее Twitter)

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 результативных передач). Ранее Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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