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Президент «Велеса» Шиленков отреагировал на поражение от «Амкала» в Кубке России

Президент «Велеса» Шиленков отреагировал на поражение от «Амкала» в Кубке России
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Президент «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал поражение своей команды в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России от медиаклуба «Амкал» (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
20 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Велес
Москва
Окончен
0 : 2
Амкал
0:1 Маврин – 31'     0:2 Костюков – 56'    

«Ничего особого не ждал от «Амкала», но ждал большего от своих ребят. Начало матча давало на это основания, но пропущенный гол как будто лишил уверенности. Проиграли по делу. Надо лучше работать, особенно тем, кто не попадает в стартовый состав. Всё-таки это шанс что-то доказать.

Такой праздник футбола, большое число фанатов, трансляцию на федеральном канале хотелось дополнить хорошей игрой и положительным результатом. Есть разочарование от того, что этого сделать не получилось. Но у меня нет никакого пренебрежения к медийным командам — мы в первую очередь проиграли футболистам», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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