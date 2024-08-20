Президент «Велеса»: Медиалига — хорошо для молодых ребят. Здорово, что есть конкуренция

Президент «Велеса» Евгений Шиленков поделился мнением о Медиалиги. Напомним, сегодня, 20 августа, медийная команда «Амкал» обыграла «Велес» в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России со счётом 2:0.

«Мы контактируем с медиафутболом, с игроками оттуда. С кем-то общались и сегодня. Понятно, что может быть какой-то интерес, но в Медиалиге ведь тоже и зарплату хорошую дают, и различные бенефиты. Это хорошо для молодых, да и не только молодых ребят. Здорово, что есть такая конкуренция», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На 31-й минуте счёт во встрече открыл атакующий полузащитник «Амкала» Василий Маврин. На 56-й минуте преимущество гостей укрепил нападающий Степан Костюков.

Благодаря этой победе «Амкал» прошёл в следующий этап Кубка России. На стадии 1/256 финала медийный клуб разгромил «Коломну» со счётом 8:1.

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