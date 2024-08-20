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Главный тренер «Велеса» Альшевский высказался о поражении от «Амкала» в Кубке России

Главный тренер «Велеса» Кирилл Альшевский прокомментировал поражение своей команды в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России от медиаклуба «Амкал» (0:2).

«У нас нет основного и не основного состава, есть просто стартовый. Ребята получили возможность.

Почему не играл Кутепов? Момент ротации. Наша задача — поберечь его на будущее. Эта позиция редко ротируется. Дали ребятам возможность сыграть.

Недооценки «Амкала» не было. С учётом того ажиотажа, который был, может, недооценка была бы даже лучше. Где-то даже ребята были излишне закрепощены», — передаёт слова Альшевского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 31-й минуте счёт во встрече открыл атакующий полузащитник «Амкала» Василий Маврин. На 56-й минуте преимущество гостей укрепил нападающий Степан Костюков.

Благодаря этой победе «Амкал» прошёл в следующий этап Кубка России. На стадии 1/256 финала медийный клуб разгромил «Коломну» со счётом 8:1.