Тони Кроос отреагировал на новость о возможном бесплатном уходе Гюндогана из «Барселоны»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на публикацию авторитетного журналиста Фабрицио Романо в социальной сети, сообщающей о потенциальном бесплатном уходе хавбека Илкая Гюндогана из «Барселоны».

«ВОУ», — написал немецкий экс-футболист под публикацией Романо, сопроводив комментарий тремя эмодзи обезьяны, закрывающей глаза.

Итальянский журналист сообщал, что Гюндоган готов вернуться в «Манчестер Сити». Подчёркивалось, что на текущий момент стороны обсуждают детали возможного возвращения полузащитника в английский клуб, за который он выступал с 2016 по 2023 год. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола одобрил переход Гюндогана. В составе английского клуба немец пять раз выигрывал чемпионат Англии.

Материалы по теме «Манчестер Сити» рассматривает возвращение Гюндогана на правах свободного агента

Самый дорогой трансфер в истории футбола: