Каррагер: «Челси» просто должен прекратить покупать игроков

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне являющийся футбольным экспертом на ТВ, раскритиковал трансферную политику «Челси» за большое количество игроков в заявке команды.

«Челси» просто должен прекратить покупать игроков, а игроки должны прекратить подписывать контракты с «Челси». Если бы я был игроком, я бы подумал: «Зачем мне подписывать контракт?».

Единственная причина, по которой вы подписываете контракт, — это то, что ваш агент может сказать: «Мы заключаем семилетний контракт на большие деньги, это гарантированные деньги на семь лет».

Это не молодая и захватывающая команда. Они купят Жоау Феликса, где он будет играть? Неделю назад они подписали Педру Нету, где он будет играть, когда у вас уже есть Коул Палмер? Великим футбольным командам нужна конкуренция, но в каждой команде, в которой я играл, было семь или восемь игроков, которые знали, что они играют каждую неделю», — приводит слова Каррагера Sky Sports.