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Коул Палмер признан лучшим молодым футболистом 2024 года по версии PFA

Коул Палмер признан лучшим молодым футболистом 2024 года по версии PFA
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22-летний атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер был признан лучшим молодым футболистом 2024 года по версии Профессиональной футбольной ассоциации Великобритании (PFA), являющейся старейшей в мире ассоциацией профессиональных спортсменов, включающей в себя 4000 участников.

Английский полузащитник перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити», чьим воспитанником он является, летом 2023 года. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

13 августа лондонский клуб официально объявил о пролонгации трудового соглашения с Палмером до 2033 года.

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