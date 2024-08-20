Главный тренер «Амкала» Панов высказался о победе над «Велесом» в Кубке России

Главный тренер «Амкала» Виталий Панов прокомментировал победу своей команды в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России с «Велесом» (2:0).

«В первые 15 минут мы с излишним уважением играли. Не было плана на игру начать так уважительно. Мы должны были быть организованы, но у нас не было обратных атак, мы немного неправильно распознавали игровые ситуации. В середине первого тайма мы сделали коррективы.

Я благодарен парням, что с 20‑й минуты мы по‑другому начали играть, более агрессивно, выжимали из этого всё, немного подавили соперника и начали кусать. Переходные фазы хорошо срабатывали. Благодарен парням, которые вышли. Также хотелось поздравить наших болельщиков. Теперь двигаемся дальше», — сказал Панов в эфире «Матч ТВ».

На 31-й минуте счёт во встрече открыл атакующий полузащитник «Амкала» Василий Маврин. На 56-й минуте преимущество гостей укрепил нападающий Степан Костюков.