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Главный тренер «Амкала» Панов высказался о победе над «Велесом» в Кубке России

Главный тренер «Амкала» Панов высказался о победе над «Велесом» в Кубке России
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Главный тренер «Амкала» Виталий Панов прокомментировал победу своей команды в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России с «Велесом» (2:0).

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
20 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Велес
Москва
Окончен
0 : 2
Амкал
0:1 Маврин – 31'     0:2 Костюков – 56'    

«В первые 15 минут мы с излишним уважением играли. Не было плана на игру начать так уважительно. Мы должны были быть организованы, но у нас не было обратных атак, мы немного неправильно распознавали игровые ситуации. В середине первого тайма мы сделали коррективы.

Я благодарен парням, что с 20‑й минуты мы по‑другому начали играть, более агрессивно, выжимали из этого всё, немного подавили соперника и начали кусать. Переходные фазы хорошо срабатывали. Благодарен парням, которые вышли. Также хотелось поздравить наших болельщиков. Теперь двигаемся дальше», — сказал Панов в эфире «Матч ТВ».

На 31-й минуте счёт во встрече открыл атакующий полузащитник «Амкала» Василий Маврин. На 56-й минуте преимущество гостей укрепил нападающий Степан Костюков.

Турнирная сетка Кубка России
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