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Елена Илюхина покинула пост вице-президента Российского футбольного союза

Елена Илюхина покинула пост вице-президента Российского футбольного союза
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Елена Илюхина, возглавляющая совет директоров футбольного клуба «Зенит», покинула пост вице-президента Российского футбольного союза (РФС). Она также вышла из состава исполнительного комитета организации. Илюхина приняла решение об уходе с занимаемых должностей по собственному желанию.

«Российский футбольный союз благодарит Елену Анатольевну за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщает на своём сайте РФС.

Напомним, Илюхина была избрана в состав исполкома РФС в феврале 2021 года. Кроме того, с 2018 года она входит в совет директоров «Зенита», а с 2019-го возглавляет этот совет. В 2020-2022 годах Илюхина возглавляла межрегиональное объединение федераций футбола «Северо-Запад» и была президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга.

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