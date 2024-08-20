Елена Илюхина покинула пост вице-президента Российского футбольного союза

Елена Илюхина, возглавляющая совет директоров футбольного клуба «Зенит», покинула пост вице-президента Российского футбольного союза (РФС). Она также вышла из состава исполнительного комитета организации. Илюхина приняла решение об уходе с занимаемых должностей по собственному желанию.

«Российский футбольный союз благодарит Елену Анатольевну за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщает на своём сайте РФС.

Напомним, Илюхина была избрана в состав исполкома РФС в феврале 2021 года. Кроме того, с 2018 года она входит в совет директоров «Зенита», а с 2019-го возглавляет этот совет. В 2020-2022 годах Илюхина возглавляла межрегиональное объединение федераций футбола «Северо-Запад» и была президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга.