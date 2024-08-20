Алексей Миранчук раскрыл подробности первого разговора с тренером «Атланты Юнайтед»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о разговоре с тренером клуба Робом Валентино.

— Ты уже общался с Робом Валентино? Чего главный тренер ждёт от тебя?

— Я удивился, когда узнал, что Роб в Бергамо. Он перелетел океан, и для меня это значило многое. Мы хорошо поговорили, он рассказал мне о лиге, клубе. Поделился всеми подробностями.

— Говорили ли вы о тактике?

— Мы общались в Zoom. Я рассказал о себе, а он поделился, как будет использовать меня на поле. В общем, типичный разговор тренера и игрока, — сказал Миранчук во время пресс-конференции.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 результативных передач). Ранее Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».