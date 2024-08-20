Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Будё-Глимт — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» подписал нападающего Жоржиньо Рюттера из «Лидса»

«Брайтон» подписал нападающего Жоржиньо Рюттера из «Лидса»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Жоржиньо Рюттер перешёл в «Брайтон и Хоув Альбион» из «Лидс Юнайтед». 22-летний французский форвард подписал контракт с «чайками» до июня 2029 года. Рюттер хорошо знаком главному тренеру «Брайтона» Фабиану Хюрцелеру по совместной работе в «Хоффенхайме».

«Мы рады подтвердить подписание Жоржиньо Рюттера из «Лидса». Это игрок, за которым мы наблюдали некоторое время. Он сильный технический футболист, и мы рады, что он присоединяется к нашему клубу. Мы с нетерпением ждём, чтобы увидеть, как он будет продолжать развиваться вместе с нами», — приводит слова технического директора клуба Дэвида Уира Brighton and Hove Albion.

Французский форвард, который прошёл через молодёжные команды «Ренна», в 2023 году стал рекордным приобретением «Лидса». В минувшем сезоне Рюттер забил восемь голов и отдал 16 голевых передач в Чемпионшипе за «Лидс».

Материалы по теме
«Ньюкасл» в меньшинстве победил «Саутгемптон», «Эвертон» проиграл «Брайтону» на старте АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android