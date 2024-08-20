Корнеев назвал две команды в РПЛ, чьё положение в турнирной таблице вызывает удивление

Футбольный эксперт Игорь Корнеев заявил, что его удивляет выступление «Локомотива» и «Крыльев Советов» в текущем сезоне РПЛ.

«Неожиданно, что «Локомотив» сейчас на третьем месте. После потери стольких креативных игроков меня удивляет их результат. Во многом благодаря Батракову команда играет хорошо.

В нижней части турнирной таблицы меня удивляет положение «Крыльев Советов». Им не хватает двух центральных защитников»,— сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 12 очков. «Крылья Советов» с тремя очками находятся на 14-м месте. По итогам 5-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 13 набранными очками возглавляет «Зенит». В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся «Ахмат» (3) и «Факел» (1) из Воронежа.