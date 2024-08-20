Фил Фоден признан лучшим игроком АПЛ минувшего сезона по версии PFA

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден получил награду лучшему футболисту года английской Премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации Великобритании (PFA).

Фото: Аккаунт Professional Footballers' Association в соцсети Х (ранее Twitter)

В минувшем сезоне чемпионата Англии 24-летний футболист принял участие в 35 матчах, в которых он отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Всего в прошедшем сезоне Фоден сыграл 53 матча, где забил 27 голов и сделал 12 ассистов. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в сезоне-2023/2024.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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