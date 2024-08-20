Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Будё-Глимт — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фил Фоден признан лучшим игроком АПЛ минувшего сезона по версии PFA

Фил Фоден признан лучшим игроком АПЛ минувшего сезона по версии PFA
Комментарии

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден получил награду лучшему футболисту года английской Премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации Великобритании (PFA).

Фото: Аккаунт Professional Footballers' Association в соцсети Х (ранее Twitter)

В минувшем сезоне чемпионата Англии 24-летний футболист принял участие в 35 матчах, в которых он отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Всего в прошедшем сезоне Фоден сыграл 53 матча, где забил 27 голов и сделал 12 ассистов. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в сезоне-2023/2024.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Материалы по теме
Коул Палмер признан лучшим молодым футболистом 2024 года по версии PFA

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android