Корнеев назвал позиции на поле, которые нужно усилить ЦСКА

Футбольный эксперт Игорь Корнеев назвал позиции на поле в ЦСКА, которые, по его мнению, нуждаются в усилении. Это нападающий, атакующий полузащитник, а также правый защитник.

«Им точно нужен нападающий. Это самая главная позиция, чтобы впрыснуть кислород в команду, чтобы Мусаев начал активнее играть. Я считаю, им нужен ещё один креативный игрок, а также правый защитник. Гаич и Келлвен, кроме объёма, ничего дать не могут», — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

По итогам пяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы встретятся с «Акроном». Игра пройдёт в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.