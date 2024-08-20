Аршавин считает, что «Амкал» заслуженно обыграл «Велес» в матче Кубка России

Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о минувшем матче 1/128 финала Фонбет Кубка России, в котором медийный клуб «Амкал» обыграл «Велес» со счётом 2:0.

«В целом «Велес» владел территориальным преимуществом и в первом тайме, и в концовке второго. Наверное, только начало второго тайма осталось за «Амкалом», когда они забили второй гол. Сегодня большая конкретика была у «Амкала». Когда возникло два классных момента, ребята их реализовали. Два суперудара «Велеса» Швагирев отбил. Я бы отметил вратаря сегодня. Думаю, не самое лучшее поле в Домодедове сыграло как раз на руку гостям. В целом, мне кажется, «Амкал» в этой игре заслуженно побеждает и идёт дальше, — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

На 31-й минуте счёт во встрече открыл атакующий полузащитник «Амкала» Василий Маврин. На 56-й минуте преимущество гостей укрепил нападающий Степан Костюков.

Благодаря этой победе «Амкал» прошёл в следующий этап Кубка России. На стадии 1/256 финала медийный клуб разгромил «Коломну» со счётом 8:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», в Суперфинале минувшего сезона обыгравший «Балтику» со счётом 2:1.

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