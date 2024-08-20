Лунин останется в мадридском «Реале» до лета 2025 года — Mundo Deportivo

25-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин останется в стане «сливочных» до конца своего контракта, заканчивающегося летом 2025 года, несмотря на недовольство количеством игрового времени. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в «Реале» положительным образом смотрят на решение Лунина остаться в клубе. При этом «сливочные» не хотят, чтобы 25-летний вратарь покинул команду следующим летом бесплатно.

В минувшем сезоне Лунин принял участие в 31 матче во всех турнирах, 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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