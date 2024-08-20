Сборная России поздравила Юрия Жиркова с 41-летием

Сборная России поздравила бывшего защитника национальной команды, бронзового призёра Евро-2008 Юрия Жиркова с 41-летием.

«Поздравляем Юрия Валентиновича и желаем ему крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!» — сообщает пресс-служба сборной.

Юрий Жирков является воспитанником тамбовской ДЮСШ «Ревтруд». За основную команду московского клуба он выступал с 2004 по 2009 год, за это время став пятикратным чемпионом России и обладателем Кубка России. В 2009 году Жирков перешёл в английский «Челси», в составе которого выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии.

За сборную России Юрий Жирков провёл 105 матчей и забил два гола. Он участвовал в чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов, а также в чемпионате мира 2014 года. Высшим достижением Жиркова в составе национальной команды стала бронзовая медаль Евро-2008.