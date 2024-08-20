Фоден прокомментировал приз лучшего игрока АПЛ минувшего сезона по версии PFA

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о победе в номинации «лучший футболист года английской Премьер-лиги» по версии Профессиональной футбольной ассоциации Великобритании (PFA).

«Получить эту награду — нечто совершенно особенное, я очень горжусь этим и благодарен за это. Быть признанным своими коллегами-профессионалами означает для меня всё, и я хотел бы поблагодарить всех, кто проголосовал за меня.

Я хочу выразить особую благодарность Пепу Гвардиоле, тренерскому штабу «Манчестер Сити» и всем моим товарищам по команде за то, что они помогают мне становиться лучше каждый божий день», — приводит слова Фодена City Report.

В минувшем сезоне чемпионата Англии 24-летний футболист принял участие в 35 матчах, в которых он отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Всего в прошедшем сезоне Фоден сыграл 53 матча, где забил 27 голов и сделал 12 ассистов. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в сезоне-2023/2024.