«Бёрнли» из Чемпионшипа нацелился на покупку полузащитника «Манчестер Юнайтед»

«Бёрнли», с нынешнего сезона выступающий в Чемпионшипе, заинтересован в аренде с обязательным правом выкупа 21-летнего атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Ханнибала Межбри. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент клубы находятся в стадии переговорного процесса и ещё не достигли окончательного соглашения по переходу Межбри.

В минувшем сезоне Межбри принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: