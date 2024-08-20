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Будё-Глимт — Црвена Звезда. Прямая трансляция
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«Будё-Глимт» Хайкина победил «Црвену Звезду» в 1-м матче финала квалификации ЛЧ

«Будё-Глимт» Хайкина победил «Црвену Звезду» в 1-м матче финала квалификации ЛЧ
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Во вторник, 20 августа, состоялся первый матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и сербская «Црвена Звезда». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча проходила на стадионе «Аспмира» в городе Будё. Хозяева одержали победу — 2:1.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2024, вторник. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Бёртуфт – 52'     2:0 Dybvik – 62'     2:1 Mimovic – 75'    

Счёт в матче открыли норвежцы на 52-й минуте. Сондре Брунстад навесил в штрафную, где Один Бёртуфт сильным ударом под перекладину поразил ворота гостей — 1:0. На 62-й минуте преимущество «Будё-Глимта» увеличил Исак Мяяття, поразивший ворота точным ударом с угла штрафной площади. На 75-й минуте Хван Ин Бом сделал навес со стандарта, и Огнен Мимович сумел сократить отставание в счёте, выиграв борьбу в воздухе и отправив мяч в сетку — 2:1.

Российский голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин провёл весь матч в воротах своей команды.

Вторая встреча «Будё-Глимт» с «Црвеной Звездой» пройдёт 28 августа в Белграде.

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