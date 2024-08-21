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«Зенит» получил отказ от АЕКа на предложение о покупке нападающего за € 20 млн — Sport5

«Зенит» получил отказ от АЕКа на предложение о покупке нападающего за € 20 млн — Sport5
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Греческий АЕК отклонил предложение санкт-петербургского «Зенита» на € 20 млн о покупке 26-летнего центрального нападающего Леви Гарсии. Об этом сообщает AEK Insider со ссылкой на Sport5 в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, афинский клуб хочет выручить с продажи Гарсии сумму в € 30 млн.

26-летний нападающий выступает в составе АЕКа с осени 2020 года. В минувшем сезоне Гарсия принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. В общей сложности он провёл на поле 1625 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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