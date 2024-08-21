Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Будё-Глимт — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Мальорки»: когда увидел, что Мбаппе и остальные бегут ко мне, то стал молиться

Защитник «Мальорки»: когда увидел, что Мбаппе и остальные бегут ко мне, то стал молиться
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео после матча 1-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:1) поделился впечатлениями от игры против атакующих футболистов «сливочных»: Родриго, Винисиусе Жуниоре, Килиане Мбаппе и Джуде Беллингеме.

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Родриго – 13'     1:1 Мурики – 53'    
Удаления: нет / Менди – 90+7'

«Когда я увидел, что Мбаппе, Родриго, Винисиус, Беллингем бегут ко мне… Я просто стал молиться богу. Это было приятно, в конце концов, каждый хочет сыграть против этих игроков. На следующий день я даже пошевелиться не мог», — приводит слова Маффео Madrid Universal.

Напомним, в составе мадридцев забил нападающий Родриго (13-я минута). У хозяев отличился форвард Ведат Мурики (53-я минута).

Напомним, по итогам минувшего сезона «Реал» выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
В «Реале» остались крайне недовольны ничьей в матче с «Мальоркой» — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android