Защитник «Мальорки»: когда увидел, что Мбаппе и остальные бегут ко мне, то стал молиться

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео после матча 1-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:1) поделился впечатлениями от игры против атакующих футболистов «сливочных»: Родриго, Винисиусе Жуниоре, Килиане Мбаппе и Джуде Беллингеме.

«Когда я увидел, что Мбаппе, Родриго, Винисиус, Беллингем бегут ко мне… Я просто стал молиться богу. Это было приятно, в конце концов, каждый хочет сыграть против этих игроков. На следующий день я даже пошевелиться не мог», — приводит слова Маффео Madrid Universal.

Напомним, в составе мадридцев забил нападающий Родриго (13-я минута). У хозяев отличился форвард Ведат Мурики (53-я минута).

Напомним, по итогам минувшего сезона «Реал» выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.