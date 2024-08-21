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Результаты первых матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, 20 августа

Результаты первых матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, 20 августа
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Во вторник, 20 августа, состоялись первые матчи финального раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

В противостоянии норвежский «Будё-Глимт» победил сербскую «Црвену Звезду» со счетом 2:1. Голы за хозяев забили Один Бёртуфт и Исак Мяяття, гол у гостей на счету Огнена Мимовича.Также в финале квалификации хорватское «Динамо» Загреб разгромило азербайджанский «Карабах» со счетом 3:0.
Французский «Лилль» добился победы над чешской «Славией» Прага — 2:0.

Завтра, 21 августа, состоятся оставшиеся три поединка первых матчей финальной стадии квалификации Лиги чемпионов.
Ответные матчи пройдут 27 и 28 августа. По их итогам станет известен состав участников группового этапа Лиги чемпионов сезона 2024/2025.

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