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Альваро Мората получил травму, игрок провёл за «Милан» только один матч — AS

Альваро Мората получил травму, игрок провёл за «Милан» только один матч — AS
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Нападающий «Милана» Альваро Мората получил мышечное повреждение. Об этом сообщает AS.

Италия — Серия А . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Торино
Турин
0:1 Тшау – 30'     0:2 Сапата – 68'     1:2 Мората – 89'     2:2 Окафор – 90+5'    

По информации источника, Мората почувствовал дискомфорт перед началом матча 1-го тура Серии А с «Торино» (2:2), однако игрок вышел на поле на 60-й минуте и забил гол. После игры было проведено медобследование, по итогам которого было установлено, что Мората будет недоступен минимум три недели. Футболист пройдёт дополнительное обследование.

Напомним, 31-летний Альваро Мората в июле стал игроком итальянского «Милана». Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления на ещё один год. Нападающий будет выступать под седьмым номером.

За свою карьеру Мората играл за мадридский «Реал», «Ювентус», «Челси» и «Атлетико», проведя 506 матчей и забив 172 гола. На его счету два титула Лиги чемпионов УЕФА, два Кубка Ла Лиги, титулы чемпионов Италии и Испании, а также победа на недавнем чемпионате Европы и Лиге наций УЕФА сезона-2022/2023.

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