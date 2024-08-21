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«Фламенго» не ведёт переговоры по трансферу защитника ЦСКА Келлвена — Лео Хосе

В руководстве «Фламенго» отрицают наличие переговоров по покупке 23-летнего защитника московского ЦСКА Келлвена. Об этом сообщил журналист Лео Хосе в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб рассматривает другие варианты для усиления этой позиции в нынешнее трансферное окно.

Ранее журналист Вене Касагранде сообщал, что представители «Фламенго» уже ведут диалог с окружением защитника ЦСКА.

Келлвен выступает за московский ЦСКА с сентября 2023 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». На счету футболиста два гола и девять результативных передач в 37 матчах за российскую команду. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 6 млн.

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