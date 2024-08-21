Родри: Фоден может стать лучшим английским футболистом в истории

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри высоко оценил футбольные способности крайнего нападающего «горожан» Филипа Фодена.

«На мой взгляд, его качества способны помочь ему стать лучшим английским футболистом в истории. Ему необходимо продолжать развивать свои навыки, но он уже один из лучших футболистов в чемпионате Англии и в Европе. Однако я думаю, что он может становиться всё лучше и лучше. Его качества, амбиции, ежедневная тяжёлая работа… К тому же он пытается прислушиваться к более старшим игрокам, как я. Это очень важно для меня, для команды и для него. Я очень горжусь им», — приводит слова Родри BBC.

В минувшем сезоне чемпионата Англии 24-летний футболист принял участие в 35 матчах, в которых он отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Всего в прошедшем сезоне Фоден сыграл 53 матча, где забил 27 голов и сделал 12 ассистов. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в сезоне-2023/2024.

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