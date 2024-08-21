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УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов

УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов
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УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов, который звучит перед проведением матчей турнира.

В прошедших первых матчах раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов сезона-2024/2025 гимн турнира звучал в новом исполнении. Ноты остались теми же, однако немного изменилось звучание музыкальных инструментов.

С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Напомним, мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона. В финале «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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