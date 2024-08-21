В «Барселоне» заявили о нежелании Нико Уильямса переходить в каталонский клуб

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос болельщика о причинах неудавшегося перехода крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса в каталонский клуб, несмотря на сильный интерес к 22-летнему игроку со стороны сине-гранатовых.
— Перейдёт ли Нико [Уильямс]?
— Я хочу, чтобы Уильямс перешёл, но он не хочет.
— Но кто-нибудь ещё перейдёт?
— Да, — приводит слова Деку журналист Виктор Наварро в соцсети Х (ранее Twitter).
Ранее в СМИ появлялась информация, что испанский футболист принял решение провести нынешний сезон в составе «Атлетика» из Бильбао.
В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.