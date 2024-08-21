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Матс Хуммельс может стать одноклубником Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»

Матс Хуммельс может стать одноклубником Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»
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Немецкий защитник Матс Хуммельс может перейти в испанский «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Реал Сосьедад» находится в поиске центрального защитника, способного плодотворно повлиять на коллектив, а также быть наставником для молодых игроков. При этом испанский клуб готов предложить Хуммельсу контракт сроком только на один год.

Сообщается, что, помимо Хуммельса, испанцы рассматривают кандидатуру Жоэля Матипа и Симона Кьера.

В минувшем сезоне немецкий защитник выступал в составе дортмундской «Боруссии», которую он покинул нынешним летом. В сезоне-2023/2024 Хумммельс принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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