Миранчук обратился к партнёрам по команде на первой тренировке «Атланты»

Российский атакующий полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук выступил с речью на английском языке перед партнёрами по своей новой команде.

«Я рад и взволнован находиться здесь, присоединиться к «Атланте» и да, с нетерпением жду возможности сыграть с вами, ребята, а также узнать вас получше. Давайте выйдем в плей-офф», — приводит слова Миранчука пресс-служба американского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 результативных передач). Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.