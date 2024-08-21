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Алекс Фергюсон помог шотландскому клубу избавиться от долгов в размере £ 3 млн

Алекс Фергюсон помог шотландскому клубу избавиться от долгов в размере £ 3 млн
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Шотландский футбольный клуб «Инвернесс Каледониан Тисл», который сталкивался с финансовыми трудностями, получил поддержку от бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Об этом сообщает Daily Record.

В ходе встречи, организованной новым советником клуба Аланом Сэвиджем, удалось договориться о списании или конвертации в акции задолженности клуба на сумму £ 3 млн. Важную роль в этом процессе сыграл бывший председатель Росс Моррисон, согласившийся списать £ 2,1 млн долга.

Cэр Алекс Фергюсон лично позвонил Сэвиджу, выразив поддержку клубу, и высоко оценил работу главного тренера Дункана Фергюсона, отметив его как «отличного специалиста». Советники клуба уже ведут переговоры с потенциальными покупателями.

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