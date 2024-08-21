«Спартак» и «Зенит» близки к согласованию трансфера Александра Соболева

«Спартак» и «Зенит» близки к согласованию перехода Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

Один из собеседников издания уверен, что сделка по переходу нападающего в «Зенит» уже закрыта. Существенное влияние в этом процессе, по словам нашего источника, оказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее сообщалось, что переговоры «Спартака» и «Зенита» проходят сложно. Стороны не могли найти компромисс в вопросе суммы трансфера.

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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