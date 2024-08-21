«Уже нет места в раздевалке». Каррагер — о возможном трансфере Феликса в «Челси»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне являющийся футбольным экспертом на ТВ, высказался о том, на какой позиции португальский крайний нападающий Жоау Феликс может сыграть в случае перехода в лондонский «Челси» из мадридского «Атлетико».

«Если вы хотите спросить, где будет играть Феликс, то у меня встречный вопрос: где ему переодеваться на базе? Как все эти игроки могут поместиться в одной раздевалке? Как проводить занятие?

Мы даже не знаем, куда выпускать Энцо Фернандеса, купленного за € 120 млн… А где будет играть Нкунку?» — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Отметим, что Жоау Феликс уже выступал за лондонский «Челси» во второй половине сезона-2022/2023 на правах аренды. В 20 матчах он отметился четырьмя голами.

Напомним, Феликс прошлый год провёл в «Барселоне» на правах аренды. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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