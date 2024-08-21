Тикнизян: «Зенит» — лучшая команда в России, Глушенков привнёс в их игру магию

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о переходе Максима Глушенкова в санкт-петербургский «Зенит» этиим летом.

«До этого шесть лет подряд «Зенит» становился чемпионом и без Макса. Макс, придя к ним, просто привнёс в их игру магию. Думаю, его отсутствие в составе, конечно, повлияет на результат, но не сильно. «Зенит» — это лучшая команда в России, что тут греха таить», — приводят слова Тикнизяна «Известия».

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года, в составе которого в прошлом сезоне РПЛ был признан лучшим ассистентом турнира. В новом сезоне Глушенков провёл семь матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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