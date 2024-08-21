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Стало известно, сколько ЦСКА хочет выручить за продажу Келлвена

Стало известно, сколько ЦСКА хочет выручить за продажу Келлвена
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Защитник московского ЦСКА Келлвен может продолжить карьеру в бразильском «Ботафого».

Как сообщает O Globo, руководство красно-синих запросило за трансфер защитника €10 млн. Отмечается, что стороны продолжают вести переговоры.

Келлвен выступает за московский ЦСКА с сентября 2023 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». На счету футболиста два гола и девять результативных передач в 37 матчах за российскую команду. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 6 млн.

В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

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