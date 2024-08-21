Наир Тикнизян отреагировал на присутствие «Локомотива» в борьбе за чемпионство РПЛ

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о борьбе за чемпионство «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге.

«Борьба за чемпионство? Мы договорились внутри коллектива не думать вообще об этом. И смотреть в таблицу только в мае. Сейчас об этом вообще рано ещё говорить», — приводят слова Тикнизяна «Известия».

После пяти туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков и отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на одно очко.

Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В сезоне-2023/2024 он провёл за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. В этом сезоне футболист забил один гол и сделал одну голевую передачу в шести матчах московского клуба. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

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