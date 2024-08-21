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Алан Ширер назвал символическую сборную из лучших игроков первого тура АПЛ

Алан Ширер назвал символическую сборную из лучших игроков первого тура АПЛ
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Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Алан Ширер назвал символическую сборную прошедшего первого тура английской Премьер-лиги. В неё вошли 11 футболистов, сообщает пресс-служба лиги.

Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед»)

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ян Паул ван Хекке («Брайтон»);

Полузащитники: Рико Льюис, Маттео Ковачич (оба — «Манчестер Сити»), Жоэлинтон («Ньюкасл Юнайтед»), Амаду Онана («Астон Вилла»);

Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Каору Митома («Брайтон»).

Напомним, что по итогам первого тура турнирную таблицу АПЛ возглавил «Брайтон». «Чайки» со счётом 3:0 обыграли «Эвертон» на старте сезона. «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» делят второе место, обыграв своих соперников со счётом 2:0.

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