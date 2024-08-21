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Шалимов высказался о неудачном дебюте Мбаппе в испанской Примере

Шалимов высказался о неудачном дебюте Мбаппе в испанской Примере
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Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал дебют нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в испанской Примере. Напомним, форвард принял участие в матче 1-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (1:1).

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Родриго – 13'     1:1 Мурики – 53'    
Удаления: нет / Менди – 90+7'

«Честно говоря, мне не то чтобы не понравилось… Мбаппе на позиции центрального нападающего… Ну, мне кажется, что это не его позиция. Он должен быть левее, где играет сейчас Винисиус», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее форвард принял участие в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0) и стал автором одного забитого мяча.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

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