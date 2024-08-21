В «ПСЖ» определились со штатным пенальтистом на новый сезон после ухода Килиана Мбаппе

Тренерский штаб французского «Пари Сен-Жермен» во главе с испанским специалистом Луисом Энрике принял решение по штатному пенальтисту французов на предстоящий сезон.

Как сообщает RMC Sport, основным пенальтистом «ПСЖ» в новом сезоне станет 24-летний португальский полузащитник Витинья.

Напомним, в минувшем сезоне Витинья принял участие в 46 матчах во всех турнирах за клуб, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Витинья перешёл в «ПСЖ» летом 2022 года из «Порту» за € 41,5 млн.

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