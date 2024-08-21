Названо условие, при котором 18-летний Эндрик может покинуть «Реал»

Бразильский нападающий «Реала» Эндрик может покинуть мадридский клуб.

Как сообщает AS, Эндрик может покинуть стан «сливочных» в зимнее трансферное окно. Это произойдёт в том случае, если в первой части сезона бразилец будет получать меньше игрового времени, чем он ожидает. Отмечается, что у футболиста есть чёткий план на свою карьеру. При этом игрок понимал, что в «Реале» он столкнётся с жёсткой конкуренцией.

Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 60 млн.

В прошлом сезоне Эндрик сыграл 22 матча, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала»: