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«Барселона» начала переговоры о трансфере звезды Серии А из-за неудачи с Нико Уильямсом

Каталонская «Барселона» начала переговоры о приобрести португальского вингера «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщает журналист Хосе Альварес в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, 25-летний крайний нападающий также заинтересован в трансфере в «Барселону».

Ранее сообщалось, что после неудачных переговоров о переходе игрока «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса каталонский клуб переключил своё внимание на Леау.

25-летний Леау в прошлом сезоне сыграл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 14 результативными передачами. В новом сезоне Леау принял участие в одной игре. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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