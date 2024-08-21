Зделар: победа Джоковича на Олимпиаде много значит для Сербии

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар оценил выступление сербских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«Очень жаль, что в баскетболе не завоевали золото, потому что мне кажется, что в полуфинале были лучше американцев, но судьи были, могу сказать, плохие. Новак Джокович ещё раз подтвердил, что является лучшим в мире в теннисе. В водном поло никто не верил, но мы выиграли. Хочу поздравить всех, кто там был, проявили себя за нашу страну. Конечно, победа Джоковича много значит для страны», — приводит слова Зделара ТАСС.

Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа. На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

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