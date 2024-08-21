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Названа сумма, которую «Милан» просит у «Барселоны» за трансфер Рафаэла Леау

Названа сумма, которую «Милан» просит у «Барселоны» за трансфер Рафаэла Леау
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Итальянский «Милан» хочет получить от «Барселоны» за трансфер своего португальского нападающего Рафаэла Леау € 175 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, каталонская команда, рассчитывающая подписать футболиста, не может позволить себе даже половину этой суммы. Отмечается, что для «Барселоны» подписание Леау практически невозможно из-за этих условий.

Ранее сообщалось, что «Барселона» начала переговоры о приобретении португальского вингера «Милана» Леау. Сам игрок заинтересован в переходе. Португалец стал вторым выбором для каталонского клуба после неудачи в переговорах о переходе игрока «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса.

25-летний Леау в прошлом сезоне сыграл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 14 результативными передачами. В новом сезоне Леау принял участие в одной игре. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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