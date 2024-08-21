Аршавин отреагировал на нецензурную критику судейства спортивным директором «Оренбурга»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о нецензурной критике судейства в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» от спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Напомним, встреча между «Оренбургом» и «Ростовом» завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Валерия Карпина.

«Это даже заставило меня на следующий день позвонить Дмитрию Степановичу и узнать, почему так громко было сказано. Я не буду передавать то, о чём мы говорили. Я, конечно, от него не ожидал, хотя, может, в закрытом месте я высказываюсь и похуже, чем Дмитрий Степанович. Такая форма подачи дерзкая очень. Думаю, он и сам понимает, что в том месте, где он это сделал и как, это было неуместно, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, по итогам 5-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 13 набранными очками возглавляет «Зенит». «Оренбург» занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков в пяти матчах.

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