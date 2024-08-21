Фабрегас уверен в подписании ещё трёх игроков в «Комо» — журналист Романо

Футбольный клуб «Комо» может оформить этим летом еще несколько трансферов. Ранее команду пополнили французский защитник Рафаэль Варан и итальянский форвард Андреа Белотти.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас уверен в подписании ещё трёх футболистов. Наставник ожидает в команде Серхи Роберто, покинувшего «Барселону», Нико Паса из мадридского «Реала» и Максимо Перроне из «Манчестер Сити».

В матче 1-го тура Серии А подопечные Фабрегаса уступили туринскому «Ювентусу» со счётом 0:3.

Напомним, после 38 матчей в сезоне-2023/2024 «Комо» занял второе место в Серии В и напрямую поднялся в высший дивизион чемпионата Италии. Команда набрала 73 очка. Победителем Серии В стала «Парма», заработав 76 очков.